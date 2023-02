Nardella: “L’assenza della Fiorentina all’evento di Astori? Non la leggo come un disinteresse. Spero legheranno all’associazione di Davide”

A margine della presentazione dell’associazione Davide Astori, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com: “Sapevamo dell’assenza della Fiorentina oggi. Non è un’assenza da leggere come un disinteresse. Trovo naturale che siano venuti tutti i protagonisti della società precedente. Non ci leggo niente di particolare, anzi sono fiducioso che anche la nuova Fiorentina legherà con questa associazione.

Aspetto giorni migliori per questa squadra, adesso tifiamo per una bella partita a Braga. Ho sentito il sindaco della città. Sono molto amico del primo cittadino. Ci accoglieranno a braccia aperte, esiste un’amicizia consolidata tra le due città. E poi non dimentichiamoci della Cremonese. L’Empoli? Stanno facendo bene, sarà un derby sentito”.