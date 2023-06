Nardella: “Le leggi per il finanziamento totale per il restyling del Franchi sono state approvate. Ricorso al TAR per tutelare gli interessi di Firenze, non temo nulla”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato il ricorso al TAR fatto contro la decisione dell’Europa di togliere i 55 milioni del PNRR per il restyling del Franchi. Queste le parole del primo cittadino fiorentino riprese da Italpress:

“Noi abbiamo sempre detto che ci sono delle leggi, le leggi per il finanziamento complessivo per la ristrutturazione dello stadio ‘Franchi’ di Firenze sono state approvate, tutelano gli interessi della città di Firenze, e per questo l’amministrazione comunale è all’opera anche per tutelare gli interessi della città di Firenze come quelli legati a quei fondi. Se il ricorso può irritare l’esecutivo Meloni? Non temo nulla, ognuno opera per difendere le proprie prerogative”.