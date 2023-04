Nardella: “Lech Poznan? Faremo in modo che i tifosi violenti non entrino nel centro della città. Ricevute rassicurazioni da Piantedosi”

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella, a TgCom24, ha parlato del match a rischio ordine pubblico tra Fiorentina e Lech Poznan, in programma tra qualche settimana: “Piantedosi mi ha detto che la partita contro il Lech Poznan è sotto controllo. Insieme alla questura e alla prefettura faremo in modo che i tifosi violenti non entrino nel centro della città. Il problema sarà controllare i tifosi polacchi quando si muovono per la città”.