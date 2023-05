Nardella: “L’incontro con il Min. Fitto è andato bene, abbiamo varie opzioni per il restyling”. La Boschi: “Non siamo d’accordo con il Sindaco”

Nuovo mini-capitolo della saga restyling con le parole del Sindaco Dario Nardella, raccolte da Italpress:

“L’incontro avuto due giorni fa con il ministro Raffaele Fitto per parlare del progetto di restyling dello stadio Franchi di Firenze è andato abbastanza bene, stiamo lavorando su diverse opzioni, quando matureranno delle decisioni certamente le comunicheremo insieme. Per arrivare a realizzare il restyling il lavoro è avviato, abbiamo una gara in corso che ci impone molta prudenza nei commenti. Il lavoro va avanti, al momento con spirito di collaborazione”.

Pronta la replica di Maria Elena Boschi, esponente di Italia Viva: “Stiamo lavorando insieme alla giunta e al sindaco Nardella, con l’assessore Titta Meucci e i consiglieri comunali di Italia Viva. Noi sosteniamo questo lavoro anche con degli elementi di criticità. Per lo stadio ad esempio non siamo d’accordo con quella che è stata la scelta del sindaco Nardella perché riteniamo che lo stadio vada fatto a spese del privato, e non a spese dei cittadini, soprattutto fiorentini. Anzi questi soldi vanno spesi per l’università o case popolari o investimenti per gli alloggi universitari.