Nardella: “Lo stadio a Castello limiterebbe i disagi per i tifosi della Fiorentina. Valuteremo soluzioni migliori per la squadra e la società viola”

Questa mattina presso il salone dei Duecento di Palazzo Vecchio, ai marini della presentazione della Pallacanestro Firenze e del suo prossimo campionato di Serie B maschile, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha avuto modo di tornare a parlare dello stadio della Fiorentina. Ecco le parole del Sindaco riportate da calciomercato.com, tra i temi anche quello relativo alla possibile opzione Castello:

“Ci sono varie opzioni tecniche, non credo che l’opzione di Castello sia impossibile. Come hanno detto gli stessi carabinieri però comporterebbe una serie di interventi, adeguamento, predisposizione. Valuteremo assieme alla Fiorentina tutte le opzioni, che hanno l’unico obiettivo di dare alla squadra le migliori condizioni per giocare e realizzare i lavori il prima possibile. C’è anche da tenere conto delle esigenze dei tifosi ovviamente, dunque una soluzione che comporti meno disagi possibili”.

Il sindaco ha poi analizzato le possibilità che la squadra possa chiedere una deroga per giocare nell’impianto di Castello: “Bisogna chiederlo alla società, noi del Comune siamo contenti se la Fiorentina trova la soluzione migliore. La questione della capienza deve soddisfare le esigenze del club. Come affermato anche dall’ex sindaco di Campi Emiliano Fossi l’opzione stadio a Campi era soltanto un’opzione secondaria: un’ipotesi di riserva rispetto alla principale di far giocare la Fiorentina a Firenze”.