Nardella: “Lo stadio si farà, io ho la testa dura. Non mi fermano”

Come riporta il Corriere Fiorentino, intervenendo al convegno del Collegio dei Geometri per parlare del Piano Operativo, il Sindaco di Firenze Dario Nardella si è lasciato andare anche a una risposta sullo stadio: “Lo stadio si farà, io ho la testa dura: non mi fermano”.

Nella giornata di ieri Palazzo Vecchio ha scelto di lavorare sotto traccia, con contatti che vanno da Roma alla Commissione europea. Inoltre, tutto potrebbe cambiare anche riguardo i rapporti tra Comune e Fiorentina, che dovranno tornare a sedersi a un tavolo per discutere della nuova convenzione.