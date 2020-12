Nardella: “Ma quando lo stadio venne trasfigurato a Italia 90′ tutti queste voci autorevoli dove erano? La Fiorentina deve cambiare atteggiamento”

Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella è intervenuto a Radio Bruno parlando di Fiorentina: “Questo 2020 è da dimenticare, da tutti i punti di vista. Speriamo di recuperare. Non so quando è stata l’ultima volta che siamo stati così in basso. Ora è un problema di testa, quest’anno non era partita con l’idea di doversi salvare. Deve cambiare l’atteggiamento mentale”.

E ancora: “Tutto ciò che succede a Firenze, finisce all’attenzione dei giornali mondiali. Non mi stupisce questo, mi sorprende che durante Italia 90′ quando venne trasfigurato in peggio nessuna di queste voci autorevoli abbia parlato. Visto che stiamo aspettando un verdetto, è la prima volta che il Ministero si esprime sullo stadio dopo questa nuova norma, tutti quanti dobbiamo molto i toni. E’ una questione di rispetto per le istituzioni”