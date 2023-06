Nardella: “Molto felice per il Franchi aperto, sia da sindaco che da tifoso. Ecco quanti saranno i tifosi viola a Praga senza biglietto”

A margine della cerimonia di inaugurazione del primo memorial Davide Astori, ha parlato il Sindaco di Firenze Dario Nardella, intervenendo sull’apertura del Franchi per la finale di Conference League il 7 giugno. Le parole ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com: “Sono molto felice, some sindaco e come tifoso. Voglio ringraziare il dg Joe Barone che si è reso disponibile e ha accolto le richieste del prefetto che ci permetteranno di vivere la serata in sicurezza.

Noi come Comune ci siamo presi l’impegno di garantire l’ordine al di fuori dello stadio. Ognuno può fare la sua parte per una grande serata nella quale speriamo di festeggiare sia a Praga che a Firenze nel meraviglioso contesto del Franchi. Adesso ci auguriamo che in tanti tifosi possano venire allo stadio. Stiamo pensando di omaggiare qualche giocatore della Fiorentina al Calcio Storico. Vediamo di individuare un magnifico messere insieme. Lo stadio del Viola Park dedicato ad Astori? Veramente un bel gesto di Commisso. Faremo anche noi qualcosa dopo i campini”.

E sulla trasferta dei fiorentini a Praga: “Ci hanno avvisato che sono circa 3mila i tifosi viola che partiranno per Praga senza biglietto. Numero significativo perché sono più della metà delle persone che saranno allo stadio. I nostri tifosi hanno sempre fatto una bella figura, soprattutto se confrontati con altri venuti in Italia. Non ho motivo di preoccuparmi, ma un appello all’orgoglio e alla civiltà fiorentina lo voglio fare. Dimostriamo ancora una volta che Firenze è superiore a tutti”.