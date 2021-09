Nardella: “Nei prossimi giorni incontrerò Commisso per discutere del Franchi”

Anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha presenziato a Bagno a Ripoli per l’inaugurazione del nuovo centro sportivo “dei Ponti”.

Queste le parole del primo cittadino fiorentino: “Siamo molto contenti: Bagno a Ripoli è Firenze, siamo vicini. Prima di tutto inizieremo con il parcheggio, dopodiché proseguiremo con la linea della tramvia sperando che gli operai non trovino altri scavi che ci facciano perdere tempo. Nei prossimi giorni, prima che riparta per gli Stati Uniti, incontrerò Commisso per discutere del Franchi”.