Nardella: “Non me la sono presa per il mancato invito della Fiorentina. A me interessa che i progetti vadano avanti”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato a RTV 38: “Il mancato invito per l’inaugurazione dei lavori del centro sportivo? Gli impegni del primo cittadino sono così tanto che non si ha nemmeno tempo per dispiacersi. Ho seguito l’evento tramite i siti: a me non interessa partecipare alle cerimonie, ma che i progetti vadano avanti. Non me la sono presa, non mi impermalosisco se la Fiorentina non mi invita“.

Continua così Nardella: “Faccio un grande in bocca al lupo a Francesco Casini, il mio collega di Bagno a Ripoli, perché i lavori per il centro sportivo possano procedere. Vorrei ricordare che il Viola Park si lega alla tramvia di Bagno a Ripoli e al parcheggio scambiatore: sono delle infrastrutture necessarie per l’utilizzo pieno del centro sportivo”.