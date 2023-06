Nardella: “Parleremo col Prefetto in merito all’apertura del Franchi per la finale di Conference League. Ci sono serie implicazioni di ordine pubblico, disponibili a trovare soluzioni per i tifosi”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella torna prepotentemente sul tema dell’apertura dello Stadio Franchi per la finale di Conference.

Ecco le parole del primo cittadino sulla situazione: “Ci ha convocato la Prefetta oggi pomeriggio per affrontare un tema che può avere delle serie implicazioni di ordine pubblico. Vedremo cosa ci verrà detto. Come amministrazione siamo disponibili a fare tutto ciò che serve, ad aiutare la Fiorentina se deciderà di aprire il Franchi, o comunque a trovare delle soluzioni per i tifosi nel caso in cui la società viola decidesse di non aprirlo”.