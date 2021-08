Nardella: “Partenza difficile per la Fiorentina ma squadra può esaltarsi. Stadio? Andiamo veloci sperando di dare spinta ai ragazzi”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a Toscana Tv tra i vari temi affrontati si concentra anche sulla Fiorentina, sull’imminente inizio del campionato e sul tema del Nuovo Stadio: “Commisso? Appena ci sarà l’occasione lo incontrerò volentieri. Faccio un grande in bocca al lupo alla squadra della Fiorentina per l’inizio del campionato. La partenza non è delle più facili ma spesso la nostra squadra si galvanizza di fronte alle sfide più difficili. Penso che questo campionato possa essere davvero una svolta in positivo, e lo spero da tifoso prima di tutto.

Per quanto ci riguarda, andiamo avanti col progetto del nuovo Franchi; la giuria internazionale è già stata nominata, si riunirà tra la fine di settembre ed i primi di ottobre. Avremo quindi entro l’autunno la prima selezione delle idee progettuali, e all’inizio del prossimo anno il progetto vincitore. Andiamo di corsa e speriamo anche così di dare una spinta ai nostri ragazzi”.