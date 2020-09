Nardella: “Penso che anche Commisso sia felice e credo farà dei salti di gioia per questo traguardo. Sulla variante urbanistica…”

A Radio Bruno Toscana ha parlato così della vicenda STADIO il sindaco di Firenze Dario Nardella: “E’ una svolta per lo sport italiano, perché adesso si possono riqualificare gli stadi partendo dalla loro utilità, senza per questo sminuirne il valore storico. Il nodo fondamentale della nuova norma è stabilire dei tempi chiari. Penso che anche Commisso sia felice e credo farà dei salti di gioia per questo che è anche un suo traguardo. Ora ci sono varie strade percorribili, starà alla Fiorentina darci la sua preferenza. Da parte nostra abbiamo puntato sulla variante urbanistica di Campo di Marte”.

