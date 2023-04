Nardella: “Preoccupati per l’arrivo dei tifosi del Lech Poznan, ne abbiamo parlato con Piantedosi. Non vogliamo che si ripetano le scene viste a Napoli”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Il primo cittadino del capoluogo toscano, tra le altre faccende ha esposto le proprie preoccupazioni in vista dell’arrivo in città dei tifosi del Lech Poznan, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League.

“Abbiamo parlato della partita col Poznan del 20 aprile con riferimento alla trasferta dei tifosi polacchi – ha detto Nardella – Viste le esperienze di altre partite come quella vissuta da Napoli coi sostenitori dell’Eintracht di Francoforte, abbiamo convenuto sulla necessità di tenere l’allerta molto alta, assieme al Questore e al Prefetto”.

Nardella ha poi aggiunto: “Sulle misure non abbiamo deciso nulla, stiamo monitorando l’entità delle persone che stanno arrivando. La cosa più importante è evitare che entrino tifosi pericolosi nel centro storico. Allo stadio la realtà è molto più gestibile”.