“Nardella pronto a spendere 100 milioni per il nuovo Franchi? Lasci fare lo stadio ad un imprenditore vero come Commisso”

“Le uscite del Sindaco Nardella sullo stadio sono sempre più imbarazzanti. Vorremo ricordargli che, quando pendeva dalle labbra dei Della Valle, ha perso tempo per anni dietro i loro progetti, mentre noi – dai banchi dell’opposizione di Palazzo Vecchio – chiedevamo di non concedere più proroghe ai fratelli marchigiani e dicevamo che la soluzione migliore era il restyling del Franchi. Adesso il Sindaco ha una terribile fretta, tanto da concedere a Commisso solo un anno di tempo per costruire lo stadio. Se l’imprenditore statunitense non dovesse riuscirci, Nardella dice di essere addirittura pronto a spendere 100 milioni di euro per il nuovo Franchi”.

E’ il commento di Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, alle parole di Dario Nardella sulla vicenda stadio. “Il restyling del Franchi – spiega Torselli – costerebbe circa 100 milioni di euro. Da settimane il primo cittadino dice che sarà lui a costruire lo stadio e che si impegnerà a trovare questo capitale. E’ gravissimo che il sindaco di una delle città maggiormente colpite dalla crisi economica, pensi a spendere 100 milioni di euro in uno stadio. Si impegni piuttosto a cercare fondi per sostenere le migliaia di ristoratori, commercianti, tassisti, operatori turistici, albergatori e partite iva che non sanno come fare ad arrivare a metà mese. Lasci fare lo stadio ad un imprenditore vero come Commisso”.