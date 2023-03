Nardella: “Tutti hanno parlato del Franchi, ma nessuno ha portato soluzioni. Io l’ho fatto. Entro un mese…”

A Palazzo Vecchio ha parlato durante una conferenza stampa Dario Nardella, sindaco di Firenze, che ha parlato dell’Artemio Franchi e della situazione intorno all’impianto di Campo di Marte: “Il Franchi ha il problema dei vincoli. Nessun privato si è reso disponibile a intervenire. In questi anni si è parlato tanto, commenti, proposte, critiche, hanno parlato tutti. Da quanti anni si parla del Franchi? Nessuno ha portato una soluzione. Nessuno. Io mi sono rimboccato le maniche e l’ho portata.

Spero che questo lo capisca l’Unione europea, perché io difenderò ora e sempre, finché sarò sindaco, l’interesse di Firenze. Confidiamo nella responsabilità di Bruxelles. Siamo già al lavoro in queste ore. C’è fiducia e serenamente porteremo avanti il nostro lavoro e le nostre ragioni.

Non c’è nessun documento di definanziamento. Si parla di una quota minoritaria rispetto all’intero importo per il restyling. Entro un mese dovremo muoverci perché la Commissione si esprimerà di nuovo su tutto il PNRR. Ultimo punto: da tempo siamo al lavoro con la Fiorentina per trovare una soluzione, che spetta comunque alla società viola dare l’ultima parola. Lo ripeto: noi abbiamo assicurato il massimo supporto al lavoro della Fiorentina per trovare una soluzione, nel rispetto delle regole. Anche su questo punto siamo tranquilli e fiduciosi nel trovare una soluzione che possa accontentare tutti”.