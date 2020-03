Nardella: “Se la gente non capisce bisogna usare il pugno di ferro. La prossima settimana potrebbe essere decisiva in positivo”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a Radio Bruno Toscana in merito alla situazione coronavirus: “Io sono sempre per dare un’opportunità. Però se la gente non capisce alla fine bisogna intervenire. Ed è un peccato perché Firenze ha risposto alla grande, ma basta una persona che si comporta male e la catena dei contagi riparte. Questa sarà la settimana decisiva. I contagi stanno crescendo, però nei prossimi sette giorni potremo provare a stabilizzare la situazione. Situazione in Inghilterra? Purtroppo l’esperienza italiana non è servita da lezione. Soprattutto la Gran Bretagna la vedo molto leggera su questo argomento. Consigli per passare il tempo? Io ho addirittura cominciato a cucinare, cosa che di solito non faccio”.