Nardella: “Siamo sommersi di richieste per la realizzazione della nuova area esterna al Franchi. Verrà realizzato un grande parco che verrà intitolato ad Astori”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, in un intervento fatto su Lady Radio, ha parlato della problematica da risolvere sulla copertura del Parterre di tribuna: “L’idea di un’estensione della copertura attuale non va bene, perché il ministero ha chiesto di confermare al massimo l’opera originale e quindi dovremo trovare un’altra soluzione”.

Oltre al rifacimento dello stadio verrà ridisegnata anche l’area circostante attraverso un project financing che preveda l’intervento dei privati: “Non avete idea di quante richieste abbiamo ricevuto per questa zona, per la quale faremo una gara. Sarà prevista la realizzazione di un grande parco che vorremmo intitolare a Davide Astori. E poi anche un albergo, una piscina coperta e un’area commerciale di 5 mila metri quadri, quindi nessun intervento mastodontico come detto da qualcuno, ma una serie di negozi che possano fare da supporto allo stadio. Siamo letteralmente sommersi di richieste”.