Nardella: “Spero che i maxischermi per Fiorentina-Inter aiutino a spalmare la gente per la città. Per la Conference League dovremo parlare con la dirigenza viola perchè…”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella si è soffermato sulla gestione della gara tra Fiorentina ed Inter valevole per la finale di Coppa Italia di domani sera, per ciò che concerne i maxischermi presenti a Firenze.

Ecco cosa ha detto il primo cittadino di Firenze: “Spero che i maxischermi allestiti in città per la partita di domani sera siano sufficienti. C’è la voglia di esultare dopo tanto tempo e questo ritorno della finale di Coppa Italia ha travolto di entusiasmo tutta la città. Avremo domani tantissimi tifosi all’Olimpico, dove ci sarò anche io, a urlare con loro, ma anche tanti fiorentini in città. La diffusione di tanti maxischermi è stata decisa proprio per evitare problemi di ordine pubblico e spalmare la gente in giro per la città”.

“Maxischermo al Franchi per la finale di Conference League? Dobbiamo parlarne con la Fiorentina, perché è lei la concessionaria dello stadio. Non possiamo decidere noi al posto loro, quindi dovremo sentire cosa ne pensano. Abbiamo due/tre settimane per prendere una decisione”.