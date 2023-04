Nardella: “Stadio Franchi? Siamo fiduciosi di trovare una buona soluzione, guardando prima di tutto all’interesse della città e dei tifosi. Collaborazione molto intensa tra noi e la Fiorentina”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è tornato a parlare sul rifacimento dello stadio Artemio Franchi, dicendo che “in questi giorni stiamo lavorando con grande serietà, pazienza e discrezione evitando di partecipare a questa ridda di commenti o dichiarazioni, in particolare sugli aspetti più importanti come quello dell’individuazione della soluzione per far giocare la Fiorentina durante i lavori”.

E ancora sull’argomento: “Come già detto dal direttore generale viola, Joe Barone, c’è una collaborazione molto intensa tra di noi e siamo al lavoro perché siamo fiduciosi di trovare una buona soluzione, guardando prima di tutto all’interesse della città e dei tifosi. Il governo ha detto attraverso le parole del ministro Fitto che è impegnato al massimo su questo fronte e noi vogliamo credere alla parola del governo”.