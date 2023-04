Nardella: “Stadio? Mi sembrerebbe strano che un’opera del genere venga fermata: a Firenze siamo molto più avanti rispetto ad altre città”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha commentato a Radio Bruno la situazione legata al restyling dell’Artemio Franchi:

“In questo paese più ti dai da fare per fare qualcosa e più ti danno contro. I soldi pubblici ci sono, adesso aspettiamo le risposte del Pnrr. Il ministro Fitto sta lavorando per venirci incontro. Vogliamo dare alla Commissione Europea ogni tipo di soluzione per far capire quanto il progetto faccia bene alla città. È un anno e mezzo che stiamo lavorando al progetto e stiamo rispettando i tempi previsti, mi sembra strano che un’opera del genere venga bloccata“.

E ancora: “Stiamo cercando delle soluzioni per far rimanere la Fiorentina a Firenze anche durante i lavori. Giocare allo stadio sarà complicato, ma proveremo a trovare la giusta soluzione per completare il tutto nel 2026. Se poi tutto salterà sarà difficile trovare un altro sindaco che nei prossimi anni lavori in questo modo per risolvere un problema del genere. Siamo molto più avanti rispetto alle altre città, perché abbiamo già i soldi”.