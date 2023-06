Nardella tira un sospiro di sollievo: Inammissibile il ricorso presentato dalla Fondazione Nervi sul restyling del Franchi

Il Tar della Toscana ha giudicato inammissibile il ricorso fatto dalla Fondazione Nervi sul restyling del Franchi.

Presentato all’incirca a metà mese questo ricorso conteneva la richiesta di sospendere in via cautelare l’efficacia dell’atto amministrativo. La delibera comunale, secondo la Fondazione presieduta da Marco Nervi, nipote di Pier Luigi, non avrebbe assicurato la tutela artistica dello stadio che ospita le partite interne della Fiorentina, “oscurando” di fatto la testimonianza storico-architettonica del progettista.

Era stata messa nel mirino soprattutto la copertura dello stadio, sovrastata da un impianto fotovoltaico, che la Fondazione considerava “Fuori scala” e accusata di “alterare e impedire la percezione dell’opera”.

La gara e l’iter vanno avanti regolarmente, un sospiro di sollievo questa volta l’amministrazione e il sindaco Dario Nardella possono tirarlo.