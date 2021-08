Nardella: “Tra settembre e ottobre la giuria internazionale si riunirà a Firenze. A inizio 2022 verrà annunciato il progetto vincitore per il nuovo Franchi”

Attraverso le storie su Instagram, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha risposto alla domanda di un utente in merito al nuovo stadio della Fiorentina: “Stiamo andando avanti con il progetto per il nuovo Franchi, la giuria internazionale è stata nominata e si riunirà a Firenze tra fine settembre e i primi di ottobre per selezionare i primi progetti. A inizio 2022 annunceremo quello vincitore”.