Nardella: “Una grande vittoria che ci rende felicissimi. Ora bisogna fare lo stadio per forza”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, visibilmente euforico per la vittoria contro la Juventus della Fiorentina e la qualificazione dei viola in Europa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in proposito a RTV38: “Grande vittoria, siamo felicissimi. Penso che sia stata una grande gioia vedere il ‘Franchi’ gremito. Ora bisogna fare lo stadio per forza (ride, ndr).

Poi aggiunge: “Devo dire che i ragazzi sono stati molto bravi, davvero bravissimi”.