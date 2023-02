Naso rotto, maschera in arrivo per Amrabat. Dal rientro dopo la burrasca ad un’uscita molto malconcia per il marocchino

Mister Italiano aveva già messo in guardia tutti alla fine di Fiorentina-Torino a proposito delle condizioni di Sofyan Amrabat. Il marocchino ha riportato la frattura delle ossa nasali in seguito al duro colpo al volto ricevuto da Sanabria. Il classe ’96 attende che sia pronta l’apposita maschera protettiva in carbonio prima di riprendere le sedute in gruppo.

Amrabat ieri si è allenato a parte, facendo differenziato ed oggi farà lo stesso, per rientrare a piena disposizione alla vigilia di Fiorentina-Bologna di domenica prossima. Il marocchino vuole esserci a tutti i costi dopo che il ‘caso’ che lo ha visto protagonista è rientrato, con le scuse del calciatore davanti a squadra ed allenatore.

Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.