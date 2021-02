Nassi a FN: “Devo acquistare Kokorin perché ho telefonato a Capello e Mancini e me ne hanno parlato bene? La Fiorentina è una delle società più importanti del panorama europeo e va trattata come tale”

Che giudizio si dà al calciomercato della Fiorentina? Ne ha parlato l’ex direttore generale viola, Claudio Nassi, in esclusiva a Fiorentinanews.com: “La Fiorentina è un grande club, per cui mi ero permesso anche di scrivere facendo dei nomi perché si prendessero calciatori di primo livello. Indipendentemente dalla spesa, perché se Commisso ha detto che vuol vincere fin da quando è arrivato ed è uno dei cinquecento uomini più ricchi del mondo, allora si può permettere anche di far una Fiorentina competitiva. Ricordiamoci che chi più spende, meno spende. Non sono buttati via i soldi quando compri giocatori di qualità, ma quando acquisti calciatori di modesta caratura“.

Continua così Nassi: “Non mi permetto di giudicare un russo che non conosco e spero che lui e Malcuit siano due acquisti centrati, però analizzando le cose mi vengono dei dubbi. Devo acquistare Kokorin perché ho telefonato a Capello e Mancini e me ne hanno parlato bene? Devo comprare Malcuit perché Ancelotti me ne ha parlato bene? Mi viene da ridere. Ripeterò sempre che la Fiorentina è una delle società più importanti del campionato e del panorama europeo e va trattata come tale. Con tutto il rispetto per società come Empoli, Cremonese e Lecce, la Fiorentina è di altro livello. Vorrei che se lo mettessero in tasca. Quando sento parlare di stadio, dico che prima va fatta la squadra”.