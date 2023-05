Nassi: “Con cinque squadre italiane nelle semifinali europee tutti sono saliti in cattedra. Alle parole Gravina dovrebbe far seguire i fatti, i problemi degli stadi e dei settori giovanili devono essere risolti”

Sul proprio blog ’Stazione di Sosta’, l’ex dirigente della Fiorentina Claudio Nassi analizza la situazione del movimento calcistico italiano partendo dalle recenti parole del presidente della Figc Gravina.

Ecco come si è espresso l’ex uomo mercato viola: “Avere cinque squadre in semifinale nelle coppe europee e il derby Inter – Milan alle porte per il ritorno, ha fatto sì che tutti salissero in cattedra, senza dimenticare la final four da giocare a giugno con la Nazionale in Nations League. Chiamato sul palco, il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha detto: “I successi europei delle italiane e il derby di Champions fanno bene al sistema. Dobbiamo fare in modo che non siano momenti di eccezionalità, ma la normalità. Per riuscirci servono progettualità e tempo, concentrandoci su due asset: le infrastrutture e i settori giovanili“. Belle parole, cui dovrebbero seguire i fatti”.

“Per le infrastrutture penso siano tutti d’accordo; se nel 2032 vogliamo ospitare gli Europei, il problema stadi dovrebbe essere risolto. Avrei preferito fosse andato alla soluzione del problema per quel che riguarda i settori giovanili. Dovrebbe essere semplice. E’ da lì che dobbiamo ripartire. Se eravamo bravi nel costruire portieri, difensori e centrocampisti, grazie ai tanti maestri che lavoravano nelle società, dobbiamo fare in modo di recuperare il tempo perduto e preparare istruttori alla bisogna. Dove? A Coverciano. Da lì dovrà iniziare la rivoluzione culturale che porterà a risalire la china, a mettere i conti a posto e a non mancare due Mondiali. Lo predico dal 2001/2002, durante il commissariamento del Settore Tecnico. Troppo semplice? Forse sì, ma se continuiamo a dire che la nostra scuola è la migliore, andremo poco lontano. Se qualcuno ritiene che sia fuori dal mondo, rispondo con facilità: guardiamo quanti calciatori conoscono l’uso dell’esterno piede, che porta al salto di qualità. Se dico il 20% di chi gioca in Serie A probabilmente esagero”.

“Potrei continuare per sottolineare che il calcio non è 4-4-2 o 5-3-2, perché la tattica è solo un aspetto. Non l’unico, né il più importante. Infine, se nel 2021 i report hanno detto che su 20 società 18 hanno chiuso in passivo, significa che i manager non sono il massimo. Il bilancio, spesso, non si gioca sul mercato? Ma esiste un corso per manager degno di questo nome? Caro Gabriele, se vuoi continuare a guidare il calcio pensaci. Se il 10% dei voti degli allenatori non ti seguirà, non importa. Con quelli che hai sarà sempre una votazione bulgara, ma il calcio tornerà a riveder le stelle”.