Nassi: “La classifica della Fiorentina è un qualcosa di impossibile. De Paul deve essere il prossimo primo rinforzo”

L’ex dirigente della Fiorentina Claudio Nassi ha raccontato sul suo blog alcune personali pareri sull’attualità della squadra viola: “Leggo la classifica e sembra impossibile: dopo 9 giornate Fiorentina punti 8, sedicesima, con 10 gol all’attivo e solo Parma, Genoa e Crotone alle spalle. Per non parlare del mese che l’aspetta, con Genoa, Sassuolo e Verona al Franchi e Atalanta e Juventus in trasferta. Facile pensare che a Natale la situazione non migliorerà. Ma Firenze nelle difficoltà si compatta. L’amore per la Viola è incredibile e la tifoseria riuscirà, come sempre, a far sentire la vicinanza, anche in tempi di pandemia. Stavolta ce n’è più bisogno. Lo dico con la morte nel cuore. La società ha già cambiato un allenatore e non vedo chi potrà aiutare la squadra a risalire”.

Sul prossimo mercato: “Dopo aver analizzato un momento dei più delicati, l’apertura del mercato apre il cuore alla speranza. De Paul, che doveva arrivare insieme con Pradè da Udine, dovrà essere il primo rinforzo, cui seguirà un attaccante che chiuda in doppia cifra, perché dopo 9 giornate non può essere Castrovilli il cannoniere principe con 4 reti. E non parliamo e non lamentiamoci più se qualcosa non andrà nel verso giusto. Nel calcio paga solo l’operazione simpatia”.