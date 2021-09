Nassi: “La Juventus paga otto milioni netti all’allenatore e la Fiorentina uno e duecento a Italiano. Non sono esagerazioni?”

L’ex direttore generale della Fiorentina Claudio Nassi, in un approfondimento pubblicato sul suo sito ufficiale, lancia una provocazione alla Juventus che si ritrova soltanto con cinque punti in classifica facendo un paragone con la Fiorentina.

Di seguito il suo commento: “Se vado a vedere la carriera di Danilo, Alex Sandro, Bentancur, McKennie, Arthur, Ramsey e Rabiot, scopro che dagli ultimi tre posso sperare 6 gol, che Bernardeschi, se non ripete l’anno di Firenze, dice uno e da Cuadrado, che non si discute, posso avere assist. […] Per arrivare ai 70 dell’ultimo scudetto e agli 81 e passa degli inseguitori ne mancano abbastanza. Tanti da far pensare a un miracolo per rimettere la barca in linea di galleggiamento. Basterà rimboccarsi le maniche, lavorare uniti e dimostrare che senza Ronaldo si può fare bene? Quando poi assisto a Fiorentina – Inter, con Dzeko colpire indisturbato di testa su corner e decidere l’incontro, domando se sia possibile che la Juventus paghi 8 milioni netti all’allenatore per non so quanti anni e la Fiorentina uno e duecento a Italiano. Non sono esagerazioni?”.