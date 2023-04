Nassi: “Mancini tenta di condizionare gli arbitri con atteggiamenti inqualificabili. Comportamento di Mourinho difficilmente porterà vantaggi alla Roma. Servono ricche multe, calciatori sensibili se toccati nel portafoglio”

Lunga analisi dell’ex dirigente della Fiorentina Claudio Nassi sulla tematica del rapporto calciatori-arbitri, in particolare sul comportamento in campo di un ex giocatore viola, ossia Gianluca Mancini, oggi in forza alla Roma.

Ecco le parole di Nassi sul proprio blog ’Stazione di Sosta’: “L’arbitro è il magistrato: può condannare, se estrae il cartellino rosso, dare la condizionale, se presenta il giallo. O assolvere, se non fischia. In ogni caso pretende massimo rispetto da parte dei calciatori, che, se non sono stupidi, si comporteranno di conseguenza. Nel nostro campionato, invece, alcuni hanno atteggiamenti inqualificabili o, meglio, inspiegabili per professionisti strapagati. Ho sentito che il pluriammonito è il difensore della Roma Gianluca Mancini, uno dei migliori nel ruolo. 27 anni, col vizio del gol e Fiorentina, Perugia, Atalanta e Nazionale in carriera. E’ sempre il primo a reclamare se il fischio dell’arbitro non è quello desiderato”.

E ancora: “Chissà se qualcuno gli ha detto che il direttore di gara deve uscire dal campo come il migliore, che se c’è da reclamare esiste chi è preposto al compito, il capitano. Che ci si deve presentare con le mani dietro la schiena, che l’errore più grave è quello di allargare le braccia, per evidenziare, anche all’ultimo degli spettatori, l’errore”.

Poi ha aggiunto: “Ecco, qui siamo all’a b c del calcio, ma, evidentemente, non ci si preoccupa di insegnare il comportamento da tenere, pena un triplice danno. A se stesso per l’ammonizione e l’immagine e alla squadra, perché indispettisci il direttore di gara, rendendogli tutto più difficile. Se qualcuno provasse a farlo ragionare, sarebbe un salto di qualità non da poco. La cosa strana è che anche il capitano Pellegrini e Cristante si sforzano per seguirne le orme e la Roma, visto l’atteggiamento di Mourinho in panchina, difficilmente avrà vantaggi. So bene che il tentativo è quello di condizionare l’arbitro ma, al tirar delle somme, potrebbe essere un boomerang”.

E infine: “Rimango dell’avviso che questi sembrano particolari, ma non lo sono. Dovrebbero essere insegnati anche al corso di Coverciano. Perché se l’obiettivo principale è quello di arrampicarsi sugli specchi per avere vantaggi, regalarli nel modo più sciocco all’avversario non è consigliabile. Se i giocatori non dovessero capire, vanno colpiti con ricche multe. Queste sono le sole che fanno riflettere, dal momento che i calciatori sono quanto mai sensibili se toccati nel portafoglio”.