Nassi: “Mi sono arrabbiato quando la Fiorentina si è fatta scappare De Paul, era quello giusto. Su Vlahovic…”

L’ex dirigente della Fiorentina Claudio Nassi ha parlato a Lady Radio di quelli che sono gli obiettivi della squadra viola in questa stagione. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Mi aspetto che la Viola arrivi in Europa. L’importante è non sottovalutare le piccole, perché tutti sfideranno la Fiorentina sputando sangue”

E ancora: “Se un calciatore è quello giusto va preso. Mi sono arrabbiato quando i dirigenti viola si sono fatti scappare De Paul, perché l’argentino è uno che fa la differenza. Vlahovic? Era un calciatore su cui potevi costruire la squadra. Siamo alla Fiorentina, c’è una storia e un passato importante”