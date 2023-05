Nassi: “Quando ti fai rimontare due gol come la Fiorentina a Monza, non si è preparata bene la gara in settimana. I calciatori non sanno che la cosa più difficile è mantenere la concentrazione”

Sul proprio blog ’Stazione di Sosta’, l’ex dirigente della Fiorentina Claudio Nassi si è soffermato anche su una recente sconfitta della squadra viola in una delle sue analisi calcistiche.

Ecco le sue parole: “Nel calcio viene da domandarsi se non è 2-0 il vantaggio che crea più pericoli. Infatti c’è chi pensa di aver vinto e chi sa che basta un gol per rientrare in partita. La risposta stavolta arriva da Monza, dove la Fiorentina, da 2-0 a favore, esce sconfitta 3-2. A un tifoso che continua a chiedere perché, rispondo che non si è preparata bene la gara in settimana. Come ci si allena si gioca. Ma so che non è solo così, perché il calcio, a livello professionistico, pretende che tu sia sempre a tavoletta. Non a caso venivano in mente giudizi di campioni e grandi personaggi dello sport”.

“Diceva Vilas: “Per battere un avversario non devi essere tu a vincere, ma devi convincerlo che finirà per perdere“. E Mourinho: “Essere vincenti non vuol dire vincere. Vincente è chi non è mai stanco di vincere“. E Babe Ruth: “Non si può battere un avversario che non si arrende mai“. Ma se la maggior parte dei calciatori non sa che la cosa più difficile del calcio è mantenere la concentrazione per 95′ e passa e avesse ragione Vujadin Boskov quando ripeteva: “Testa di calciatore buona per portare cappello”?. “