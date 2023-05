Nassi: “Stupito dai commenti positivi dopo la sconfitta della Fiorentina con l’Inter: i secondi sono i primi dei perdenti. Lautaro Martinez andava marcato, come Contratto e Passarella fecero con Maradona”

Sul proprio blog ’Stazione di Sosta’, l’ex dirigente della Fiorentina Claudio Nassi commenta la sconfitta della squadra di Italiano contro l’Inter in finale di Coppa Italia.

Ecco le osservazioni di Nassi: “La premessa per parlare della finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina, finita 2-1. Ha stupito il commento dei media, come se i viola avessero vinto. Non sono d’accordo, perché, come diceva l’Ingegner Ferrari: “I secondi sono i primi dei perdenti“. Ma, oltre a questo, un’altra cosa dava noia: i gol li aveva segnati Lautaro Martinez, secondo nella classifica marcatori, campione del mondo con l’Argentina e uno degli attaccanti più forti in circolazione. Ho sempre pensato che gli uomini dell’avversario determinanti vadano marcati, perché il calcio è anche un fatto tattico, oltre che politico, economico, tecnico, fisico e atletico”.

“Ad esempio, nell”85/’86, quando la Fiorentina incontrava il Napoli e Maradona, Contratto non doveva lasciarlo un attimo, con Passarella pronto a raddoppiare. Ricordo 0-0 all’andata e al ritorno. So di scoprire l’acqua calda, ma i tanti che credono di vincere senza snaturare la propria squadra dovrebbero rivedere certi convincimenti e ricordare che in campo vanno i calciatori e le partite, di solito, le decide chi ha di più”.