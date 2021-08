Nastasic a Firenze già da domani: pronta la staffetta con Pezzella mentre Milenkovic…

Sarà domani la giornata giusta per il ritorno di Matija Nastasic a Firenze: come riportato da gianlucadimarzio.com infatti, l’addio di Pezzella ha concretizzato il ritorno del serbo dopo 9 anni. Di fatto una staffetta che inizialmente sembrava già pronta ma con Nikola Milenkovic, sul quale vige sempre incertezza su ciò che accadrà, anche in tema rinnovo di contratto. Il classe ’97 anzi potrebbe a questo punto essere anche titolare a Roma alla prima di campionato ma in ottica prolungamento qualcosa potrebbe clamorosamente cambiare visto l’incontro di ieri tra la dirigenza viola e il suo agente Ramadani.