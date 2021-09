Nastasic e il forfait con la Serbia: La causa. Una situazione da monitorare

Il neo difensore della Fiorentina, Matija Nastasic, non era tra i giocatori che hanno fatto parte della sfida tra Serbia e Irlanda andata in scena ieri sera.

Come avete potuto leggere ieri sera questo è avvenuto perché, nel match precedente contro il Lussemburgo, il centrale ha rimediato una botta che lo ha costretto ad uscire all’84’.

Le sue condizioni sono comunque da tenere d’occhio in vista della prossima trasferta viola contro l’Atalanta. La sensazione è che questo infortunio, che non è preoccupante, non pregiudichi la sua presenza in campionato, però è anche vero che non c’è tantissimo tempo prima di questo appuntamento. Quindi sarà una situazione da monitorare.