Nastasic non basta per le idee Italiano: In arrivo un altro centrale. Il problema riscontrato dal nuovo allenatore

Il calcio di Italiano ha come base una difesa che sia in grado di giocare con una trentina di metri campo scoperti alle spalle. Per riuscire in questo progetto tattico servono centrali di grande valore e di grande rapidità.

Del vecchio gruppo Fiorentina, Milenkovic avrebbe avuto le caratteristiche giuste per inserirsi al meglio, ma il serbo è in uscita.

L’arrivo di Nastasic non basta, serve un altro centrale che sia adatto al calcio di Italiano per completare un reparto che annovera inoltre Quarta e Igor (anche Pezzella è tra i partenti). E’ quello che si legge stamani su La Gazzetta dello Sport.

Magari nelle prime partite di campionato la difesa potrebbe essere schierata qualche metro più bassa, perché Italiano ha avuto poco tempo per testare le sue idee.