Nastasic: “Non ho mai visto in Vlahovic e Milenkovic la volontà di lasciare la Fiorentina. Voglio restare qui il più a lungo possibile”

Durante la conferenza stampa di presentazione, il difensore della Fiorentina Matija Nastasic ha affrontato anche temi: “Dal primo giorno ho notato che qui c’è un gruppo molto unito e affiatato. Ho sentito Milenkovic e Vlahovic prima di venire, e poi quando sono arrivato non ho mai visto in loro la volontà di lasciare la Fiorentina. Sono concentrati al cento per cento sulla squadra viola e hanno voglia di riportarla in alto. Quando ho lasciato Firenze non ho mai interrotto i contatti con le persone che lavoravano nella Fiorentina, tra l’altro ho ritrovato tanti amici in occasione di alcune amichevoli. All’epoca dissi che un giorno sarei voluto tornare, così è stato e ora voglio rimanerci il più a lungo possibile”.

E poi ha aggiunto: “Commisso? Ci ho parlato per ringraziarlo della fiducia. E’ un grande uomo, sta facendo tutto quello che può per migliorare la Fiorentina. Il mio ruolo? Non credo che l’età sia una componente fondamentale nel calcio, però certamente con la mia esperienza potrò aiutare i compagni e in special modo quelli più giovani. Il numero 55? Il 15 e il 5, che avevo rispettivamente alla Fiorentina dieci anni fa e allo Schalke, erano occupati. Ho scelto il 55 perché mio figlio proprio oggi compie cinque anni”.