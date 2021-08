Nastasic: “Ritrovare le stesse persone di dieci anni fa è stato emozionante. Vlahovic? Professionista e fuoriclasse come lo era Jovetic”

Al termine della conferenza stampa di presentazione, il difensore della Fiorentina Matija Nastasic ha risposto alle domande dei tifosi: “Cos’è cambiato rispetto a dieci anni fa? Beh, ovviamente tutti i calciatori e poi la proprietà. Però ho trovato anche alcuni componenti della società che c’erano anche allora. Sono cambiato molto anche io, dieci anni fa ero un ragazzino mentre ora ho una famiglia con un bellissimo bambino”.

E poi ha aggiunto: “E’ stato emozionante rivedere le stesse persone che c’erano dieci anni fa. Il mio gol al Cesena? Me lo ricordo, fu il primo gol in Serie A per me, peraltro decisivo per vincere la partita. Differenza tra Vlahovic e Jovetic? E’ difficile confrontarli, inoltre non conosco ancora così bene Dusan. Posso dire che da quando sono arrivato ho visto un professionista incredibile, nonostante sia molto giovane. Anche Jovetic era un fuoriclasse quando arrivai alla Fiorentina“.