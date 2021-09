Nastasic: “Siamo un grande gruppo, si vincono tutti uniti le partite. A Firenze mi sento come a casa”

Seconda presenza in campo in stagione per Matija Nastasic, che in zona mista ha commentato la vittoria sull’Udinese:

“Penso che solo con questa unità e un grande gruppo si possono vincere le partite. Questo è il modo in cui vogliamo affrontare tutte le gare, siamo contenti di aver preso i 3 punti anche oggi. Abbiamo preparato questa partita, come anche le ultime, e siamo stati pronti contro una buona squadra come l’Udinese, che ha fatto bene nel secondo tempo. Abbiamo mostrato un buon carattere. La squadra può cambiare sistema tante volte e dobbiamo essere sempre pronti, c’è spazio per migliorare ma siamo sulla strada giusta. Il mio ritorno? Sono contentissimo di essere tornato alla Fiorentina dopo 10 anni, mi sento come a casa qui. Sono contento di aver ritrovato molte persone che c’erano già allora. Il Napoli? Tra una settimana giochiamo contro un grande avversario, ora recuperiamo e prepariamo al meglio la partita”.