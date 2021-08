Nastasic: “Sono pronto al cento per cento per giocare contro il Torino. Mi piace tantissimo la mentalità di Italiano”

Il nuovo difensore della Fiorentina Matija Nastasic ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione: “Dieci anni fa la Fiorentina mi ha permesso di crescere e di andare in Inghilterra, oggi sono felicissimo di essere qui perché è sempre bello tornare dove si è stati bene. Sono motivato e voglio dare il mio contributo per aiutare la squadra. Roma? Ho visto la partita, il risultato è stato negativo ma si è vista l’impronta del mister. Italiano fa un calcio moderno, diverso da quello degli ultimi anni e che mi piace molto”.

E poi ha aggiunto: “Se sono pronto per sabato? Io sto bene, sono pronto al 100% per giocare contro il Torino ma ovviamente sarà il mister a decidere. Se vogliamo fare bene in questa stagione dobbiamo essere squadra, un gruppo unito sul campo e fuori. Belotti? Non mi piace parlare degli altri, noi abbiamo preparato la nostra partita e dobbiamo pensare a cosa facciamo noi”.