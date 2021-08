Nastasic subito col gruppo, vola verso la prima convocazione: ma i favoriti al centro sono altri

Un recupero lungo e faticoso dopo i problemi fisici dell’ultima stagione (ultima partita risalente allo scorso 6 febbraio) per Matija Nastasic, tornato a Firenze dopo 9 anni e subito però pronto per allenarsi insieme al resto dei compagni. Questo rappresenta sicuramente una buona notizia per Italiano viste le incertezze sulle condizioni del centrale serbo, che a questo punto vola diretto verso la prima convocazione per la seconda di campionato contro il Torino. Difficile però immaginarlo da titolare visto che i tre compagni di reparto hanno molti più allenamenti nelle gambe: accanto all’intoccabile Milenkovic potrebbe esserci stavolta Martinez Quarta, al posto di un Igor troppo traballante all’Olimpico.