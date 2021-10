Nations League, le formazioni ufficiali di Italia-Spagna: Chiesa e Bernardeschi sfidano Marcos Alonso

Alle 20.45 l’Italia scenderà in campo nella semifinale di Nations League, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per la rivincita della semifinale di Euro 2020, Mancini sceglie la formazione titolare per quanto possibile, al netto di acciacchi e infortuni.

Il tecnico ex Fiorentina schiera Donnarumma in porta, protetto da Di Lorenzo, Bonucci,Bastoni ed Emerson Palmieri. A centrocampo giocano Verratti, Barella e Jorginho, mentre in attacco ci sarà un tridente tutto corsa e fantasia con Chiesa, Insigne e Bernardeschi. Spazio dunque al falso nove in assenza di Immobile e Belotti, entrambi infortunati.

Per quanto riguarda la Spagna, anche qui c’è un ex Fiorentina in campo: si tratta di Marcos Alonso, che dopo essersi ripreso il posto nel Chelsea lo trova anche in Nazionale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ITALIA-SPAGNA:

Italia: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Bernardeschi.

Spagna: Simon, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso, Koke, Busquets, Gavi, Oyarzabal, Sarabia, Ferran Torres.