Nations League, l’Italia resta in dieci e perde contro la Spagna. Non basta il gol di Pellegrini sulla grande giocata di Chiesa

Alle 20.45 l’Italia era impegnata nella semifinale di Nations League contro la Spagna.

Gli Azzurri sono partiti malissimo e hanno chiuso il primo tempo sotto 2-0, causa doppietta di Ferran Torres. Inoltra è stato espulso per doppia ammonizione Bonucci, così che la partita si è messa maledettamente in salita.

Nella ripresa, con l’uomo in più, la Spagna ha fatto tanto possesso palla cercando solo sporadicamente l’affondo. L’Italia ha tenuto e ha trovato il gol dell’1-2 a pochi minuti dalla fine con Lorenzo Pellegrini su assist di Chiesa, dopo una discesa in campo aperto dell’ex Fiorentina. Purtroppo ciò non è bastato per completare una rimonta che appariva davvero molto complicata, e la Spagna è volata così alla finale di Nations League dove incontrerà la vincente di Belgio–Francia.