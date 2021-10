Nations League: Mancini perde un difensore per la sfida contro il Belgio

A meno di 24 ore dalla sfida di domani contro il Belgio, valida per la finale 3°/4° posto della Nations League, il commissario tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini dovrà fare a meno di una pedina in difesa. E’ notizia di poco fa infatti che il terzino destro del Milan Davide Calabria, convocato dal ct al posto dell’infortunato Toloi, a seguito di una botta nella sfida di mercoledì contro la Spagna è stato costretto a lasciare il ritiro azzurro e non fatò parte della partita di domani.

Questa la nota pubblicata dalla FIGC:

“Davide Calabria ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore destro e non sarà disponibile per la gara Italia-Belgio. Per questo in mattinata farà ritorno al club di appartenenza”.