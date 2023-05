Ndoye: “Il mio amico Cabral è molto pericoloso. A Firenze ho dovuto difendere di più, dovrò disinnescare la qualità nelle ali della Fiorentina”

Dan Ndoye, 22 anni, svizzero, ala destra del Basilea, è uno dei giocatori che la Fiorentina dovrà temere maggiormente in questa serata. Il calciatore rossoblu è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.

“La mia miglior qualità è la capacità di andare in profondità e in velocità – ha detto – Ma Vogel ora mi chiede anche di coprire, come ho fatto con Nico Gonzalez. E’ normale, un match è fatto di due fasi, per vincere bisogna far bene entrambe le cose, e io mi sacrifico dietro. A Firenze ho dovuto difendere di più, loro hanno qualità nelle ali e dovrò fare lo stesso in casa”

Sul match di stasera: “Abbiamo un gol di scarto, ma nel calcio tutto cambia in fretta. La Fiorentina è una bella squadra, gara difficile, dobbiamo essere subito concentrati per cercare la finale. C’è il mio amico Cabral che è molto pericoloso”.