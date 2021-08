Ne resterà solo uno

Ultimo giorno di mercato, ultime ore per rinforzare la Fiorentina e sistemare gli esuberi. Da analizzare la situazione del centrocampo viola, che dopo l’arrivo di Lucas Torreira ha ben otto interpreti (più Bianco, destinato alla Primavera). Per una squadra che non fa le coppe europee è sicuramente troppo, per questo è logico immaginarsi che entro le 20:00 di questa sera verràceduto un giocatore. Il dubbio riguarda chi sarà a dire addio tra Sofyan Amrabat ed Alfred Duncan, entrambi accostati a diverse squadre negli ultimi giorni.

Il ghanese è subentrato nel secondo tempo contro il Torino, propiziando l’azione che ha portato al gol di Vlahovic con un bel recupero in mediana e una cavalcata conclusa con il passaggio a Bonaventura. Il marocchino, invece, non si è ancora visto per i postumi dell’operazione per risolvere la pubalgia e sembra sempre più fuori dal progetto tecnico viola: per questo, è lui il favorito per la cessione. Quel che è certo è che uno dei due, anche per il tipo di caratteristiche che hanno, rimarrà alla Fiorentina.