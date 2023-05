Neanche il tempo di festeggiare lo Scudetto e il Napoli rischia di perdere il suo ds-architetto delle meraviglie

C’è chi giura che Cristiano Giuntoli sarebbe venuto eccome a Firenze, o meglio ci sarebbe tornato visto che è nativo proprio della città gigliata. Nella sua carriera però oltre al Carpi c’è solo il Napoli finora e a breve potrebbe scattare un’avventura nuova: neanche il tempo di festeggiare lo Scudetto conquistato in Campania e per il ds potrebbero aprirsi le porte di altri club. Su tutti la Juventus e il Manchester United, come riportato da Tmw. Chiaro che poi a catena anche la posizione di Spalletti sarebbe in bilico.