Nel primo giovedì europeo la Lazio stecca l’esordio in Turchia. Napoli pari nonostante un Malcuit horror, ok la Roma

Da poco finite le prime partite dei gironi di qualificazione di Europa League e Conference League. Le italiane impegnate erano Lazio e Napoli nella prima competizione e Napol nella seconda.

Nel tardo pomeriggio la Lazio di Sarri è uscita sconfitta sul campo del Galatasaray per 1-0 con autogol del portiere biancoceleste Strakosha. In serata invece il Napoli ha pareggiato in casa del Leicester dopo essere andata in svantaggio di due gol (a segno Perez e Barnes). A riequilibrare il match la doppietta di Osimhen per il 2-2 finale. Da menzionare una brutta prova dell’ex viola Malcuit. Larga vittoria invece della Roma in Conference all’Olimpico contro il CSKA Sofia. In gol Pellegrini (doppietta), El Shaarawy, Mancini e Abraham. Partita finita 5-1 per i giallorossi.