Nela: “A Firenze c’è uno spirito diverso, l’allenatore fa la differenza. Amrabat? Deve adattarsi al gioco di Italiano”

L’ex calciatore e attuale opinionista Rai Sebino Nela ha parlato a Lady Radio: “La Fiorentina sta certamente raccogliendo consensi. Già a Roma aveva fatto vedere buone cose, sembra una squadra in grado di togliersi delle soddisfazioni. Ha un piglio ed una volontà diverse, il marchio di Italiano si vede. Ogni allenatore ha bisogno della disponibilità da parte dei calciatori, altrimenti non va da nessuna parte”.

E poi ha aggiunto: “Differenze con l’anno scorso? Il discorso è simile a quello che potremmo fare per la Roma, è lo spirito ad essere diverso. L’allenatore fa la differenza, se è in grado di dare la scossa ai calciatori. Gli errori ci stanno, l’importante è non ripeterli domenica dopo domenica. Amrabat? Rimane un buon giocatore, ma deve adattarsi alle idee dell’allenatore. La disponibilità passa proprio da questo. Non sarebbe certo la prima volta che un calciatore cambia modo di giocare”.