“Nella Fiorentina non c’è un giocatore come Castrovilli. Cabral? Non è detto che rimanga”

Rocio Rodriguez, giornalista e moglie di Borja Valero, ha detto la sua a Radio Bruno Toscana sulla ripresa del campionato della Fiorentina: “La seconda parte di stagione sarà un’incognita per tutti. Abbiamo lasciato una squadra in gran forma, che da lì dovrà ripartire. Ho molta fiducia in Castrovilli, mi piacerebbe rivederlo subito in campo anche se so che ci vorrà del tempo. In questa squadra non c’è un giocatore come lui”.

E poi ha aggiunto: “Sono curiosa di vedere come tornerà Amrabat, ma anche le risposte che darà Cabral. Nelle amichevoli si è visto che non è un giocatore in fiducia, se continua così non è detto che rimanga. Per quanto riguarda il mercato in entrata, Pradè ha detto che non ci saranno colpi ma mai dire mai”.